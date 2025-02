Falta de medicamentos deixa pacientes com câncer sem tratamento no IPSEMG, em BH

Pacientes que fazem tratamento de câncer no IPSEMG (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais) denunciam que estão sem fazer a quimioterapia por falta do medicamento. O problema acontece há, pelo menos, 40 dias e não há previsão de normalização. Segundo o hospital, o processo de compra ainda está em andamento.