Falta de remédios para epilepsia deixa pacientes em risco em Minas Gerais
Estoque irregular de medicamentos de uso contínuo preocupa pacientes que dependem do tratamento para controlar crises
Pacientes que dependem de medicamentos para epilepsia vivem momentos de angústia em Minas Gerais. O estoque de remédios como Lamotrigina e Levetiracetam está irregular, prejudicando a continuidade do tratamento. A falta da medicação pode causar quedas, acidentes e até risco de morte.
A Secretaria de Estado de Saúde orienta que os pacientes acompanhem a disponibilidade pelo aplicativo MGAPP, atualizado diariamente. Segundo especialistas, a interrupção do tratamento pode agravar a doença e levar a complicações graves.
