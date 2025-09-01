Falta de remédios para epilepsia deixa pacientes em risco em Minas Gerais

Pacientes que dependem de medicamentos para epilepsia vivem momentos de angústia em Minas Gerais. O estoque de remédios como Lamotrigina e Levetiracetam está irregular, prejudicando a continuidade do tratamento. A falta da medicação pode causar quedas, acidentes e até risco de morte.



A Secretaria de Estado de Saúde orienta que os pacientes acompanhem a disponibilidade pelo aplicativo MGAPP, atualizado diariamente. Segundo especialistas, a interrupção do tratamento pode agravar a doença e levar a complicações graves.



