Falta de sinalização aumenta acidentes em alça de acesso entre rodovias em BH

A falta de sinalização na alça de acesso entre a BR-262 e BR-381 no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, tem causado acidentes frequentes. Segundo motoristas, o problema persiste há sete anos, quando o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) prometeu melhorias que ainda não foram realizadas. Dentre as mudanças propostas estão sinalização e manutenção do local. A região também está sem faixas de pedestres e acumula lixo.



