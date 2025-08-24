Família busca informações de jovem que está desaparecido há quase dois meses

A família de Igor Leonardo Martins, de 21 anos, vive o desespero desde seu desaparecimento no dia 25 de junho. Nos últimos dias, antes de sumir, Igor estava mais retraído, como relatou a mãe dele. Inicialmente, sua ausência não foi percebida, pois ele viajava a trabalho. Após três dias sem contato, a preocupação da família aumentou, levando a mãe a buscar a polícia e visitar hospitais em busca de notícias. Nas redes sociais, Igor era reservado, o que dificultava a percepção de qualquer mudança. A mãe expressa o desejo de encontrar o filho, vivo ou morto, para entender o que aconteceu.



