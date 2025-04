Família busca por justiça após cinco anos de assassinato não resolvido em BH

A família de Gilvan Rocha Ferreira busca resposta sobre a morte do homem. Gilvan foi morto a tiros em 19 de maio de 2020 na região do Barreiro, Belo Horizonte. Após cinco anos, o inquérito conduzido pela Polícia Civil não foi concluído, e ninguém foi preso. Christian Ferreira, filho de Gilvan, continua em busca de respostas e relata dificuldades em obter informações na delegacia, além de suspeitar do envolvimento de algumas pessoas. "Eu quero justiça porque, querendo ou não, é meu pai e ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém", desabafa Christian.



