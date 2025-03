Família busca por pistas de jovem desaparecido há mais de um mês em BH

Um jovem de 19 anos está desaparecido há mais de 1 mês em Belo Horizonte. A família de Natan Gonçalves de Andrade está desesperada por notícias sobre o paradeiro do garoto. Segundo parentes, ele saiu de casa no dia 3 de fevereiro e foi visto pela última vez em um bar do bairro Casa Branca, na região Leste de Belo Horizonte.