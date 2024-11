Família cobra justiça após morte de idosa durante tentativa de assalto em BH

Nesta terça-feira (21), completam-se dois meses desde que uma idosa foi morta aos 61 anos com um tiro durante uma tentativa de assalto em um dos acessos do Anel Rodoviário, no bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte. Ela estava no carro com o marido no momento do crime. A família da vítima, que, além de enfrentar a dor da perda, aguarda justiça. Veja a matéria completa no vídeo acima.