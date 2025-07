Família com crianças é resgatada de trabalho análogo à escravidão em fazenda no interior de MG

O Ministério Público do Trabalho resgatou uma família formada por um homem, sua esposa e dois filhos, de 6 e 9 anos, de uma situação análoga à escravidão em uma fazenda na zona rural de Januária, a 600 km de Belo Horizonte, no Norte de Minas. O órgão constatou violações graves aos direitos humanos e trabalhistas.



O homem trabalhava na fazenda há anos, sem carteira assinada, sem receber férias, descanso remunerado ou qualquer outro direito previsto por lei. O pagamento era feito por dia trabalhado. A família vivia em um cômodo precário, com uma cama de solteiro, uma geladeira e um fogão. Não havia banheiro nem acesso à água potável.



Para buscar água, o homem precisava pedalar sete quilômetros com um galão reaproveitado de combustível. A água era armazenada de forma improvisada. De acordo com o MPT, as indenizações trabalhistas devem chegar a R$ 100 mil.



O órgão também busca parentes da família para garantir o retorno ao local de origem com segurança. O dono da fazenda pode responder por crime de trabalho escravo continuado e deverá pagar as dívidas trabalhistas devidas ao empregado.



