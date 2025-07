Família comemora aniversário de 104 anos de militar reformado em BH

Com uma rotina simples e bem cuidada, Sr. Pedro, morador do bairro São Gabriel, na região Nordeste de BH, acaba de completar 104 anos. Nascido em 29 de junho de 1920, ele vive na capital desde os anos 70, é torcedor do Atlético Mineiro e ainda gosta de tomar uma "medida" de cachaça antes do almoço. Militar reformado, dedicou 30 anos à Polícia Militar de Minas Gerais e guarda com orgulho as homenagens que recebeu da corporação. Mesmo com a audição comprometida, seu Pedro continua lúcido, anda sozinho e adora assistir televisão.



