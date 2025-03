Família de jovem esfaqueado em BH pede que crime seja tipificado como tentativa de homicídio

A namorada do jovem esfaqueado na volta de um bloco de Carnaval em BH, no último sábado (08), luta para mudar o registro do crime que deixou o jovem de 21 anos internado em estado grave no Hospital João 23. O Boletim de Ocorrência da Polícia Militar categoriza o episódio como lesão corporal e, em busca de justiça, a família pede para que o crime seja visto como tentativa de homicídio.



O caso aconteceu na rua Sapucaí, no bairro Floresta, na região Leste de Belo Horizonte. Segundo a namorada, o jovem foi atacado ao tentar defender ela e uma amiga de uma tentativa de assédio. A vítima levou nove golpes e por conta disso teve os dois pulmões perfurados e precisou retirar o baço em uma cirurgia de emergência.