Família denuncia cão com leishmaniose e acaba sendo ameaçada por vizinhos na Grande BH

Uma família de Vespasiano, na Grande BH, foi obrigada a deixar o lugar e até a cidade onde moravam depois de receber ameaças de vizinhos. O motivo foi a eutanásia de um cachorro de rua, conhecido no condomínio, diagnosticado com leishmaniose visceral.



O animal havia mordido o filho do casal e, após exames feitos pelo setor de zoonoses da prefeitura, a doença foi confirmada. Como não havia tutor responsável, o cão foi sacrificado. A decisão gerou revolta entre moradores, que passaram a acusar o pai da criança de autorizar o procedimento.



Áudios e mensagens em grupos de condomínio mostram ameaças de agressão e até de morte contra o casal. Em uma publicação em rede social, eles chegaram a ser expostos com fotos e acusados injustamente de terem provocado a morte do cachorro.



Com medo, a família registrou boletim de ocorrência e se mudou para a casa de parentes. A prefeitura de Vespasiano explicou que o nome do morador foi registrado apenas como solicitante do exame, já que o cão era de rua e não tinha dono. Reforçou ainda que todos os procedimentos seguiram protocolos do Ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina Veterinária.



O caso agora é investigado pela Polícia Civil.



