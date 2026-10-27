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Família denuncia suspeita de abandono de homem com deficiência em Caeté, na Grande BH

Tios afirmam que homem, de 33 anos, era mantido trancado em um quarto e não recebia os cuidados necessários; Polícia Civil investiga o caso

Balanço Geral MG|Do R7

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Um homem, de 33 anos, com deficiência intelectual severa e epilepsia, foi encontrado trancado em um quarto em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A própria família denunciou a situação e afirma que ele vivia em condições precárias.

Segundo os tios da vítima, após a morte da mãe, há cerca de cinco anos, os irmãos assumiram a responsabilidade pelos cuidados, mas não estariam cumprindo essa obrigação. Uma das irmãs teria a curatela do homem.

A família procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o Ministério Público e a assistência social, além de registrar três boletins de ocorrência. A Polícia Civil informou que instaurou uma investigação. A reportagem tentou contato com a irmã apontada como responsável legal, mas não obteve retorno.

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