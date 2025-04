Família é socorrida para hospital ao tentar conter chamas em casa destruída por incêndio em BH

Um incêndio devastou uma casa no bairro Ipiranga, na região Nordeste de Belo Horizonte e deixou uma família desabrigada. Os moradores não estavam presentes quando as chamas começaram. Ao chegarem no local, encontraram a casa em chamas e tentaram conter o fogo, resultando na hospitalização devido à inalação de fumaça. O imóvel foi interditado pela Defesa Civil por risco de desabamento. Os proprietários acreditam que o incêndio tenha começado com um curto-circuito. O Corpo de Bombeiros controlou o fogo que destruiu o quarto e danificou outros cômodos.



Apesar dos danos, a família está aliviada por não haver vítimas graves e ter recebido ajuda humanitária com alimentos e roupas. O cachorro da família foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros e está em recuperação. A família está temporariamente abrigada com parentes, enquanto aguarda uma solução para a reconstrução de sua casa.



