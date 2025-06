Família fala sobre erro de cemitério que cremou homem por engano em BH

A família de José Sattler, falecido em 2021, descobriu um erro no sepultamento após uma exumação no cemitério Bosque da Esperança, na região Norte de Belo Horizonte. Ao abrir o caixão, a filha encontrou um corpo feminino com platina no fêmur, uma característica que não pertencia a seu pai. A polícia foi acionada, e um boletim de ocorrência registrado. O cemitério admitiu a falha e demitiu os responsáveis. A família, profundamente abalada, busca reparação legal. Josiane, a filha, destaca o impacto emocional nos últimos quatro anos, afirmando que se não fosse pela platina, o erro poderia ter passado despercebido, e a família teria velado um corpo errado.



