Família pede justiça após morte de motociclista em acidente no bairro Padre Eustáquio, em BH

Foi enterrado nesta segunda-feira (10) o corpo de Paulo Roberto de Sá, de 57 anos, motociclista que morreu em um acidente no último sábado (14), no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte. Ele foi atingido por um carro em alta velocidade que desrespeitou a sinalização e avançou uma parada obrigatória em um cruzamento. A vítima trabalhava como entregador no momento da colisão.



Moradores da região denunciam que acidentes no local são frequentes e pedem ações urgentes das autoridades, como a instalação de lombadas. A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação.



