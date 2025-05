Família questiona investigação de acidente que matou motorista por app na orla da Pampulha, em BH

O corpo do motorista de aplicativo Kessler Brás de Oliveira foi enterrado nesta sexta-feira (2) no Cemitério da Paz, em Belo Horizonte. Ele morreu em um acidente com uma caminhonete RAM na orla da Lagoa da Pampulha. A família da vítima reclama da apuração do caso e solicita acesso ao teste do bafômetro realizado pelo condutor da caminhonete, um jovem de 19 anos. A polícia informou que todos os envolvidos fizeram o teste e o resultado foi negativo para álcool, mas a família acredita que a caminhonete estava em alta velocidade.



