Família recebe conta de luz de R$ 52 mil e idosa passa mal em Santa Luzia (MG)
Na casa vivem cinco pessoas e há apenas eletrodomésticos básicos; CEMIG alegou fuga de energia mas vistoria não apontou problemas no medidor
Uma família de Santa Luzia, na Grande BH, foi surpreendida ao receber uma conta de energia no valor de R$ 52,6 mil referente ao mês de agosto. A cuidadora de idosos Vanda de Souza, de 64 anos, contou que a cobrança inesperada abalou sua saúde e fez sua pressão arterial subir, exigindo acompanhamento médico. Na casa vivem cinco pessoas e há apenas eletrodomésticos básicos, como televisão, chuveiro elétrico, micro-ondas e geladeira. O marido da idosa procurou a CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), que inicialmente alegou fuga de energia, mas uma vistoria não apontou problemas no medidor. O consumo médio do imóvel é de cerca de 221 kWh por mês, bem abaixo dos mais de 49 mil kWh cobrados. A companhia informou que fará uma nova leitura do relógio no imóvel.
