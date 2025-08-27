Família recebe conta de luz de R$ 52 mil e idosa passa mal em Santa Luzia (MG)

Uma família de Santa Luzia, na Grande BH, foi surpreendida ao receber uma conta de energia no valor de R$ 52,6 mil referente ao mês de agosto. A cuidadora de idosos Vanda de Souza, de 64 anos, contou que a cobrança inesperada abalou sua saúde e fez sua pressão arterial subir, exigindo acompanhamento médico. Na casa vivem cinco pessoas e há apenas eletrodomésticos básicos, como televisão, chuveiro elétrico, micro-ondas e geladeira. O marido da idosa procurou a CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais), que inicialmente alegou fuga de energia, mas uma vistoria não apontou problemas no medidor. O consumo médio do imóvel é de cerca de 221 kWh por mês, bem abaixo dos mais de 49 mil kWh cobrados. A companhia informou que fará uma nova leitura do relógio no imóvel.



