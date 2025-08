Familiares e amigos prestam últimas homenagens a policial penal morto em hospital de BH

Familiares e amigos prestaram as últimas homenagens ao policial penal Euler Oliveira Pereira Rocha, nesta segunda-feira (04). O agente foi morto com dois tiros por um detento, dentro de um hospital na região Centro-Sul de Belo Horizonte.



Viaturas da Polícia Penal e de outras forças de segurança fizeram um comboio até o cemitério onde a vítima foi velada e enterrada.



Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, o suspeito do crime estava internado sob escolta policial desde o dia 26 de julho e se aproveitou de um momento de descuido do policial para iniciar uma luta corporal.



Durante o confronto, ele conseguiu tomar a arma do agente e efetuou dois disparos, matando o servidor penitenciário no local. Na fuga, o detento roubou o uniforme da vítima e deixou o hospital disfarçado como se fosse um dos agentes da segurança pública.



O preso foi detido em flagrante após um cerco policial. Investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias do ocorrido.



