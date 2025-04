Familiares se preocupam com extinção de uma turma infantil em EMEI de Belo Horizonte

A Escola Municipal de Educação Infantil no campus Pampulha da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), em Belo Horizonte, terá uma turma extinta, dividindo 19 alunos entre diferentes faixas etárias. A decisão é decorrente da aposentadoria de duas professoras auxiliares, conforme informado pela direção. Os pais dos alunos estão preocupados com o impacto pedagógico e emocional dessa medida. Uma reunião com a Secretaria de Educação está marcada, mas os pais já indicam resistência à mudança.



