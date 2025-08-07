Famílias cobram solução para buraco que interditou casas há seis meses em BH
Defesa Civil interditou imóveis e moradores seguem pagando aluguel sem ajuda do poder público
Desde dezembro, famílias que viviam em um lote no bairro São Geraldo, na região Leste de BH, estão fora de casa por causa de uma cratera aberta após o rompimento de uma rede pluvial. Duas casas foram interditadas e uma terceira, parcialmente. Moradores denunciam que não recebem auxílio da prefeitura e arcam sozinhos com o aluguel de outros imóveis. A Copasa afirma que a rede de esgoto está funcionando normalmente e prometeu nova vistoria que, segundo os moradores, nunca aconteceu. A prefeitura diz que há um projeto em elaboração para retirar a rede de drenagem do interior dos quarteirões. As famílias temem o pior com a chegada do período chuvoso.
