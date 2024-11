Favela S.A: amigos criam site com dicas e treinamento para micro e pequenos empreendedores

As Startups são empresas recém-criadas que contam com modelos de negócio inovadores e têm mudado a forma de fazer empreendedorismo, ainda dentro das comunidades. A capital mineira é a oitava capital com mais startups na América Latina. O episódio da série Favela S.A. desta terça-feira (12) mostra um site criado por amigos que se uniram para dar dicas e treinamento para microempreendedores.