Favela S.A.: artes marciais transformam a vida de jovens nas periferias de BH

No quadro Favela S.A. desta terça-feira (17), você vai conhecer a história de jovens que tiveram a vida transformada pelas artes marciais em comunidades de Belo Horizonte. Sem apoio financeiro consistente, muitos atletas precisam custear as próprias viagens, equipamentos e alimentação.



Thaisa, faixa marrom de judô, iniciou a prática em um projeto social ainda na adolescência e hoje ostenta títulos internacionais, como o segundo lugar no ranking mundial. Já Bernardo, campeão mundial de taekwondo aos 16 anos, trocou os jogos de celular pelo tatame e viu sua vida mudar radicalmente. No alto do Taquaril, na região Leste da capital mineira, Eliseu luta muay thai e já conquistou cinturões e chegou a competir na Tailândia, berço da modalidade.



