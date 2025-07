Favela S.A.: artistas do circo reinventam o picadeiro nas periferias de BH

Na periferia de Belo Horizonte, o circo acontece longe das lonas tradicionais. É na rua, nas praças ou em espaços improvisados que artistas reinventam diariamente o picadeiro. No Santa Tereza, na região Leste da capital, o colombiano Jorge Mauricio mistura palhaçaria e trompete para arrancar sorrisos no trânsito. “Ser palhaço é lembrar de quando não tínhamos boletos, só alegria”, reflete. Apesar da falta de apoio, esses artistas resistem e enfrentam os desafios para viver da arte nas grandes cidades.



