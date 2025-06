Favela S.A.: cineastas de BH transformam comunidades em cenários de cinema

No episódio do Favela S.A. desta terça-feira (03) você vai conhecer a produção cinematográfica feita nas comunidades de Belo Horizonte. A sétima arte é produzida nos becos, nas praças e até mesmo na salinha de casa. O cineasta mineiro Ben-Hur Nogueira se inspira na vida periférica para criar roteiros. Ele apresentou trabalhos em Nova York e venceu prêmios internacionais com o curta "Pandeminas", que retrata a realidade na periferia durante a pandemia. Maurílio, com seu longa "Marte 1", destacou-se ao ser indicado para representar o Brasil no Oscar por sua representação autêntica da luta de uma família negra. Gabriel, superando desafios financeiros, transforma seu lar em estúdio para criar filmes que refletem o cotidiano e as dificuldades da periferia. Juntos, esses cineastas mostram a importância e a beleza da sétima arte nas favelas.



