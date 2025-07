Favela S.A.: coletivos periféricos transformam poesia em resistência nas favelas de BH

No episódio do Favela S.A desta terça-feira (01), vemos como a poesia toma as ruas de Belo Horizonte com artistas como Abélia, Derek e os coletivos Sarau Feira e Retrato Radical. Nascidos e criados na periferia, os artistas fazem da poesia um instrumento de denúncia. De calçadas a becos, os saraus ocupam espaços com arte e acolhimento. A poesia vira profissão, mas viver dela ainda é desafio para quem vive nas comunidades. Em meio a batalhas de rima, projetos de incentivo à leitura e livros próprios, esses artistas mostram que a favela tem voz e talento.



