Favela S.A: conheça a história das antigas minas de ouro em Ouro Preto (MG)

A equipe do Favela S.A visitou as antigas minas de ouro de Ouro Preto, a cerca de 96 KM de Belo Horizonte. A cidade é mundialmente famosa por sua arquitetura e história. Fora do centro da cidade, nas periferias, são encontradas sete minas abertas para a visitação, todas geridas por gente da comunidade. O local traz reflexões sobre nossos antepassados, sofrimento do povo que foi ali escravizado e todo passado sombrio do estado de Minas Gerais.