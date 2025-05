Favela S.A.: conheça os sabores nascidos das panelas de Chefs das comunidades de BH

No episódio do Favela S.A. desta terça-feira (27) você vai conhecer os sabores que são produzidos nas comunidades. No fogão da dona Dirce, cada panela carrega história. Aos 75 anos, ela transformou a cozinha em sustento após ser abandonada pelo marido, criando sete filhos com trabalho e afeto. Chef do próprio restaurante no Taquaril, na região Leste de Belo Horizonte, serve feijoada com nome e sabor de resistência: a Senzala. Como ela, os chefs Joyce e Warley também fazem da cozinha lugar de memória, criatividade e superação. Juntos, mostram que a alta gastronomia também mora na quebrada. E tem gosto de identidade.