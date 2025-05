Favela S.A: jovens buscam futebol para mudar realidade de famílias em comunidade de BH

Diretamente das comunidades de Belo Horizonte, jovens mantém a esperança de mudar a realidade financeira de suas famílias através do futebol. Iago Henrique, de 14 anos, está prestes a realizar seu sonho de jogar futebol profissionalmente. Ele embarcará para a Argentina para integrar o time Argentinos Juniors, famoso por já ter contado com grandes nomes do futebol. Parte de um projeto social liderado por Gleison Borges, Iago sempre acreditou que poderia mudar o destino de sua família com a bola nos pés. Outro talento é Renato Marques, jogador América-MG, que representa sua comunidade no cenário profissional e serve de inspiração para outros jovens em busca de oportunidades no esporte.



