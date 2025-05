Favela S.A: mães fazem a diferença nas comunidades e mostram a força das mulheres

O Favela S.A está de volta. A partir desta terça-feira (06), semanalmente, você vai acompanhar, no Balanço Geral MG, as histórias e o dia a dia de quem mora nas comunidades da região metropolitana. A 4ª temporada começa mostrando quem são as mães que, além de cuidar dos filhos, dedicam a vida para ajudar outras pessoas. Veja a reportagem completa no vídeo acima.