Favela S.A: mulheres empreendedoras fortalecem economia de Mariana (MG) após rompimento

As favelas da cidade histórica de Mariana, a 110 kmde Belo Horizonte, cresceram muito após o rompimento da barragem da Samarco, ocorrido no dia 05 de novembro de 2015. As recentes periferias foram se formando com a alta do desemprego. Diante da situação, um grupo de mulheres decidiu empreender para conseguir se virar.