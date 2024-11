Favela S.A: produtos sustentáveis criados em comunidades de BH conquistam o mercado

O episódio desta semana do especial Favela S.A. mostra como a sustentabilidade é o assunto da vez na moda e muda realidades na periferia de Belo Horizonte. Empreendedores de comunidades da capital mineira faturam com essa pegada verde. Além de produtos naturais, com origem comprovada, também fazem peças exclusivas a partir da reciclagem de materiais. Veja a reportagem completa no vídeo acima.