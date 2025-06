Favela S.A.: projetos sociais inspiram moradores de comunidades através da dança em BH

Exploramos a diversidade de danças nas comunidades mineiras. Haisla Henrique, apaixonada por balé desde cedo, hoje é monitora no projeto onde iniciou e observa sua filha Lua durante as aulas. "Minha mãe precisou tirar minha irmã do balé pois era caro, mas encontrei meu caminho no projeto social", compartilhou Haisla. Há 20 anos, o projeto oferece diversas modalidades de dança.



Vetinho, que construiu um grupo de dança de rua em 2017, enfrenta desafios como a falta de apoio. "Muitas pessoas acham que dança não é uma profissão, mas vivemos disso, vendendo bombons e contando moedas", ressaltou Vetinho. Já Sadam, renomado no samba de gafieira, reflete sobre sua evolução: "Aprender um passo novo me impulsiona a querer mais". Sua filha Vitória segue seus passos, dançando em eventos culturais.



Essas histórias mostram que, apesar das dificuldades, a dança é uma poderosa ferramenta de mudança e esperança nas comunidades.



