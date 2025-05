Feriado prolongado aumenta movimentação na rodoviária e estradas de Minas Gerais

O terminal rodoviário de Belo Horizonte espera receber cerca de 102 mil passageiros entre 30 de abril e 4 de maio, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano passado. O aumento do fluxo também impacta as estradas, com a Polícia Militar Rodoviária monitorando mais de 200 pontos em Minas Gerais. A polícia orienta motoristas a planejarem suas viagens e a evitarem o uso de celular ao volante. A ação visa garantir a segurança, utilizando radares, drones e operações policiais em pontos estratégicos.



