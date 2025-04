Feriado termina com 18 mortos em acidentes nas estradas monitoradas pela PRF em MG

Pelo menos 18 pessoas morreram entre quarta-feira (16) e esse domingo (20) em acidentes registrados nas estradas estaduais e federais sob responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais (PRF). A maioria das ocorrências foi atribuída à imprudência dos motoristas, com destaque para infrações como embriaguez ao volante, ultrapassagens proibidas e uso do celular durante a direção. A PRF segue monitorando as rodovias e reforça a importância de atitudes responsáveis para reduzir o número de vítimas no trânsito.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!