Ferro-velho e casa são interditados após incêndio em Belo Horizonte

A Defesa Civil interditou um ferro-velho e parte de uma casa no bairro Taquaril, em Belo Horizonte, após um incêndio causado por fogo em um terreno. O vento forte espalhou rapidamente as chamas, que levaram cinco horas para serem controladas pelos bombeiros. Moradores usaram mangueiras e retiraram objetos para ajudar. O calor impediu a vistoria imediata. O dono do ferro-velho lamenta o prejuízo e a necessidade de buscar abrigo para sua família. A Defesa Civil avaliará o retorno dos moradores ao local.



