Festa em bar de funkeiro termina em confusão e acusações de truculência policial em BH

Um baile funk irregular terminou em confusão na avenida Barão Homem de Melo, no bairro Nova Granada, na região Oeste de Belo Horizonte, na noite deste domingo (25). A festa acontecia no bar de um famoso funkeiro, o Mc Rick, e incomodou os vizinhos da região.



À polícia, os vizinhos reclamaram que o barulho estava muito alto e que motociclistas disputavam rachas, fazendo manobras arriscadas. A Polícia Militar foi até o local para dispersar a festa, o que causou um tumulto no local.



Nas redes sociais, Mc Rick alegou que os militares poderiam ter chegado e pedido para abaixar o som. Porém, eles teriam chegado com truculência no bar, assustando os clientes.



Em um stories, o funkeiro escreveu: “Se tivessem conversado com a gente, desligaríamos o som. Parece que deixam acontecer para depois agir com violência, assustando os clientes. Eu não tenho medo de vocês".



“A PM veio [e disse] que estava tudo tranquilo, que não estava incomodando. Trinta minutos depois, brotaram agredindo e oprimindo geral. Já viram alguém falar mal dos bombeiros? Eles não dão motivo. Bombeiros são heróis. Já a polícia, sempre vai ser mal vista”. acrescentou o cantor.



A Polícia Militar foi procurada, mas ainda não se manifestou sobre as acusações de truculência.



