Filha ataca mãe com golpes de faca após discussão por celular em Ipatinga (MG)

Uma discussão dentro de casa terminou em violência no bairro Bom Jardim, em Ipatinga, a 211 km de BH. Uma jovem de 22 anos esfaqueou sua mãe, de 48 anos, após um desentendimento envolvendo o celular. A mãe havia tomado o celular da filha como castigo devido às constantes brigas entre as duas.



Após a agressão, a mãe buscou ajuda em casas vizinhas e foi prontamente socorrida por populares, que a encaminharam para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). No local, a vítima recebeu atendimento médico e permaneceu em observação.



A Polícia Militar foi acionada. A agressora foi presa e confessou a agressão e confirmou a versão da mãe, alegando que sua motivação foi a frustração de ficar sem o celular.



Veja a reportagem completa no vídeo acima.