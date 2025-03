Filhos de Fuad Noman falam sobre figura do pai no velório do prefeito de BH Paulo e Gustavo Noman reforçam a ligação de Fuad com a família

Balanço Geral MG|Do R7 27/03/2025 - 16h16 (Atualizado em 27/03/2025 - 16h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share