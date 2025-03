Filhos de Fuad Noman falam sobre pai durante velório do prefeito na sede da PBH

Os filhos do prefeito Fuad Noman, Paulo Henrique Noman e Gustavo Noman, destacaram o legado do pai e a importância da família em sua vida, durante o velório dele, no início da tarde desta quinta-feira (27), na sede da Prefeitura de Belo Horizonte, no centro da capital mineira.



Gustavo Noman ressaltou o carinho do prefeito pelos netos e a forte ligação familiar. “Meu pai era um cara muito família. Os netos eram o grande xodó da vida dele. Tudo que ele podia fazer pela família dele, ele fez. A gente cresceu com uma família muito unida e estamos tentando passar isso para os nossos filhos também. Era uma pessoa excepcional, que sempre ajudou a gente em tudo”, afirmou. O sepultamento ocorrerá em uma cerimônia reservada para a família.