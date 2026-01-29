Logo R7.com
Flagrante: carreta tomba em Belo Horizonte e interdita avenida

Ninguém ficou ferido; ainda não há previsão para a liberação do trânsito

Balanço Geral MG|Do R7

Uma carreta tombou na capital mineira durante a noite desta quarta-feira (28). De acordo com a Polícia, ninguém ficou ferido. O acidente causou a interdição da Avenida Amazonas.

