Flagrante: carreta tomba em Belo Horizonte e interdita avenida
Ninguém ficou ferido; ainda não há previsão para a liberação do trânsito
Uma carreta tombou na capital mineira durante a noite desta quarta-feira (28). De acordo com a Polícia, ninguém ficou ferido. O acidente causou a interdição da Avenida Amazonas.
