Floricultura é invadida e furtada três vezes em uma única noite em Belo Horizonte

Os proprietários de uma floricultura no bairro Caiçara, na região Noroeste de Belo Horizonte, estão enfrentando grandes problemas devido a repetidos furtos. Durante as madrugadas, ladrões invadem o local, roubando equipamentos e causando danos significativos. Em uma única noite, ocorreram três invasões, resultando no roubo de ferramentas essenciais para o funcionamento do negócio, além de danos à estrutura, como a quebra de lâmpadas e destruição de fiação elétrica. Apesar de investimentos em segurança, como câmeras e alarmes, suspeitos não se intimidam.



