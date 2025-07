"Foi igual cena de filme", conta pai de bebê que nasceu dentro de carro em cruzamento de BH

No cruzamento das avenidas Nossa Senhora do Carmo e Contorno, um dos pontos mais movimentados da Savassi, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, uma situação inusitada chamou a atenção na manhã desta quinta-feira (31). Uma mãe, em trabalho de parto, pariu o segundo filho dentro de um carro. Prematuro de 35 semanas, Bernardo nasceu antes de chegar à maternidade. "Foi igual cena de filme", contou o pai.



Com ajuda da Polícia Militar, que criou uma escolta para atravessar o trânsito, eles chegaram rapidamente ao hospital. O recém-nascido passa bem e está sob cuidados médicos. A equipe médica e os policiais militares foram fundamentais na segurança do parto fora do hospital.



