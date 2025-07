"Foi uma agressão gratuita", diz motorista por app que teve carro destruído por casal em BH

Uma motorista de aplicativo viveu momentos de pânico ao ser agredida verbalmente e ter o carro danificado por um casal, em frente à EMEI Ipiranga, na região Nordeste de Belo Horizonte. Ela havia parado rapidamente em frente à garagem da escola para desembarcar uma passageira, que teve dificuldades com o pagamento da corrida. A atitude irritou pessoas que queriam entrar no local e a situação escalou para a violência.



A motorista conseguiu registrar imagens do ataque, que mostram um homem e uma mulher batendo nos vidros, no capô e nas portas do veículo. "Foi uma agressão gratuita", desabafa, emocionada. Ela afirma que tentou dialogar, mas que antes mesmo de conseguir se explicar, foi atacada com gritos e socos no carro.



Ainda muito abalada, a profissional conta que não tem conseguido dormir desde o episódio e está sem condições de voltar ao trabalho. "Estou bem abalada, tomando remédio para dormir. Tem dois dias que eu não durmo direito", diz a vítima.



O prejuízo causado pelas avarias passa dos R$ 3.000. A vítima registrou boletim de ocorrência e pede que os agressores sejam responsabilizados. “Eu quero justiça. Eu não tenho condição de arcar com esse prejuízo”, afirma.



