Foragido da Justiça é preso após apresentar documento falso durante blitz em BH

Um foragido da Justiça foi preso durante uma blitz no bairro Santa Efigênia, na região Leste de Belo Horizonte, na noite de domingo (31).



A abordagem começou após um motorista frear bruscamente ao avistar a polícia. Ele admitiu não ter habilitação e chamou um amigo para buscar o veículo. O homem que compareceu, identificado como Jady Alano Florêncio, de 35 anos, apresentou uma CNH digital falsa no celular.



Segundo a Polícia Militar, ele confessou ter pago R$ 500 pela instalação do aplicativo fraudulento. Ao consultar os dados, os agentes constataram que se tratava de um foragido, com passagens por roubo, tráfico de drogas e lesão corporal.



O homem havia sido beneficiado pela saída temporária em dezembro de 2024, mas não retornou ao presídio de Guaxupé, no Sul de Minas. Ele foi encaminhado ao Ceresp da Gameleira, onde permanece à disposição da Justiça.



