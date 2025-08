Foragido da Paraíba suspeito de matar o próprio sócio é preso no interior de Minas

Um homem de 35 anos, foragido da Justiça da Paraíba, foi preso em flagrante em Poços de Caldas, a cerca de 450 km de Belo Horizonte, no Sul de Minas. Ele é suspeito de ter matado o próprio sócio, com quem dividia uma empresa de apostas na cidade de São Bento (PB), no ano passado. A prisão foi feita pela Polícia Civil após troca de informações entre as inteligências dos dois estados. O homem também era dono de quase 20 lojas de preço único, três delas em Poços de Caldas, e chegou a se candidatar à vice-prefeitura de São Bento (PB). Durante a operação, os policiais invadiram a casa onde ele estava escondido. O caso segue em investigação.



