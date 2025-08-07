Foragido há cinco meses, homem é preso por matar vizinho a tiros na porta de casa em BH

Um homem de 40 anos foi preso suspeito de matar Eduardo Maximiliano da Silva, de 42, na porta do prédio onde os dois moravam, no bairro Lindéia, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O crime ocorreu em março deste ano e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o suspeito agredindo a vítima com coronhadas e, em seguida, atirando. Eduardo foi socorrido com vida, mas morreu na UPA Barreiro. Segundo a Polícia Civil, a briga pode ter começado por causa de um imóvel herdado. O homem foi encontrado em um assentamento do MST, em São Joaquim de Bicas, com um revólver calibre 38 com numeração raspada. A arma será periciada. Ele também é investigado por outros crimes e ameaças a vizinhos.



