Forças de segurança fazem blitz educativa sobre riscos das chuvas na Grande BH

Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar fizeram uma blitz educativa para divulgar o que a população deve fazer em caso de chuva forte e falar sobre as medidas que vêm sendo tomadas nos casos de alagamentos e deslizamentos de terra em Minas. A ação aconteceu na avenida Dom João VI esquina com a avenida Tereza Cristina, no bairro Cinquentenário. Motoristas e pedestres receberam panfletos com orientações de segurança durante os temporais.