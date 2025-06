Fossas ecológicas e biossólido mudam o cenário de saneamento em áreas rurais de MG

Em diversas áreas rurais de Minas Gerais, a falta de saneamento básico ainda é uma realidade preocupante. Mas iniciativas como a Fossa Ecológica estão mudando esse cenário. O sistema, que trata dejetos de forma natural com a ajuda de plantas e materiais como pneus e brita, evita a contaminação de rios, nascentes e lençóis freáticos. A Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais) já implantou cerca de 4.000 unidades em mais de 300 municípios. Outra ação inovadora é o uso de biossólido, onde o lodo da estação de esgoto está sendo transformado em um adubo rico em nutrientes utilizado no reflorestamento e em parques públicos.



