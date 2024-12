Fotógrafo mineiro desaparecido em Paris entra na lista amarela da Interpol

A pedido da representação da Polícia Federal do Brasil na França, Flávio Sousa Castro foi incluído na lista amarela de desaparecidos da Interpol. O fotógrafo mineiro está desaparecido há nove dias em Paris. A lista amarela é um alerta internacional emitido para facilitar a cooperação entre polícias de diferentes países. Um dos últimos contatos do fotógrafo foi com um amigo francês, dizendo que havia caído no Rio Sena e afirmou ter ingerido bebida alcoólica. As malas do fotógrafo foram levadas por amigos que moram na França até a embaixada brasileira em Paris. A bagagem estava trancada e foi aberta na presença de autoridades, mas nenhuma pista foi localizada.O notebook e o telefone celular de Flávio foram encontrados na rua.