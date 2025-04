Frentista reage a assalto, desarma e imobiliza criminoso até a chegada da PM em MG

Um frentista reagiu a uma tentativa de assalto, na noite deste sábado (5), em Arinos, a 653 km de Belo Horizonte. Ele conseguiu desarmar o suspeito e dominá-lo até a chegada da Polícia Militar.



O caso aconteceu em um posto de combustíveis, na entrada da cidade. De acordo com a PM, durante a operação "Arinos Mais Segura", os militares foram informados sobre um roubo à mão armada em andamento no local.



Ao chegarem, encontraram o suspeito, de 22 anos, já rendido pelo frentista, que também havia conseguido desarmá-lo. Testemunhas relataram que o homem exigia dinheiro e o celular da vítima, mas foi surpreendido pela reação do funcionário, que o imobilizou com um golpe.



A arma utilizada no crime foi apreendida. O suspeito e o armamento foram encaminhados para a delegacia plantonista de Buritis, a 544 km da capital mineira.



Apesar da atitude do frentista, a orientação da Polícia Militar é de que a população não reaja a assaltos, priorizando sempre a integridade física.